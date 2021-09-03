Путин призвал прийти к положительной динамики рождаемости на Дальнем Востоке

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин оценил уровень рождаемости на Дальнем Востоке. Глава государства выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднестатистических показателей по стране. Президент отметил, что несмотря на это, сохраняются определенные сложности.

«Сегодня уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России, однако, что касается динамики населения, то вызовов здесь еще достаточно, они сохраняются», — подчеркнул Владимир Путин в рамках пленарного заседания.

Глава государства подчеркнул, что в регионе необходимо кардинально менять ситуацию и выходить на устойчивую положительную динамику численности населения в целом.

Владимир Путин выступает на заседании шестого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Форум проводится с 2015 года с целью поддержки развития региона.