Путин рассказал о развитии боевой авиации и судостроения на Дальнем Востоке

Владивосток, 3 сентября. Судостроение на Дальнем Востоке после многолетнего упадка возрождается, а авиация продолжает свое развитие, отметил глава России Владимир Путин.

В Амурской области, Хабаровском крае и Приморье приступили к реализации проектов мирового значения в сфере авиации, судостроения, химической газопереработки и логистики. Разнообразие позволяет вдохновляться на новые свершения по всем направлениям, добавил президент.

«Авиация здесь и так присутствовала боевая, но мы начали развивать и успешно развиваем и гражданскую авиацию здесь», — добавил он.

Об этом Владимир Путин рассказал во время Восточного экономического форума, который проводится во Владивостоке. Мероприятие проходит каждый год с целью поддержать экономическое развитие Дальнего Востока России и углубить международное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.