Путин предложил Хабаровск в качестве площадки для проведения чемпионата WorldSkills

Владивосток, 3 сентября. Владимир Путин предложил провести национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills в Хабаровске в 2023 году.

Во время пленарной сессии Восточного экономического форума президент отметил, что стоит уделить особое внимание подготовке квалифицированных рабочих. В качестве площадки для проведения чемпионата WorldSkills в 2023 году российский лидер предложил город Хабаровск.

С аналогичной инициативой ранее выступил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он рассказал о намерении внедрить новаторские идеи в образовательной сфере региона, а такое мероприятие, как WorldSkills, сможет внести большой вклад в развитие этого направления и ускорить появление профессий будущего.