Водянова продемонстрировала поклонникам «ураган» на голове и «острые» коленки

Париж, 3 сентября. Модель мирового уровня с русскими корнями, построившая серьезную карьеру в Европе, вот уже много лет счастлива в браке с французским бизнесменом Антуаном Арно, пишет Teleprogramma.pro.

Женщине уже 39 лет, она мать пятерых детей, но несмотря на все это, ее фигура выше всяких похвал. Она выглядит молодо и привлекательно. Недавно она появилась на прогулке в клетчатом жакете Chanel, продемонстрировав тонкие щиколотки и острые коленки в мини-шортах. При этом счастливая жена и мать не стала заморачиваться и укладывать белокурые локоны в изящную прическу, а попросту устроила на голове некое подобие урагана. Такой небрежный стиль манекенщица уже не в первый раз предпочитает лощеным и вылизанным образам.

В одном из недавних интервью модель рассказала, что во время знакомства с первым мужем — британским аристократом Джастином Портманом — она имела привычку доедать все до последней крошки. Для нее было просто невозможным отправить тарелку с едой обратно на кухню. Такой «блокадный» подход очень удивлял Джастина, но Водянова рассказала ему об экономии и о том, как во всем мире люди живут в нужде.

Не так давно на своей странице в Instagram модель в очередной раз удивила поклонников стройной фигурой и молодостью.

«Когда родила пятерых и не поправилась»; «Старший сын Лукас уже такой взрослый красавец, а тут мама как юная девочка»; «Балетные ножки»; «Острые коленки, изящные щиколотки — стройняшка и красотка»; «На обложку Vogue»; «Шикарная фигурка»; «Модель с головы до пят»; «Что за ураган на голове??»; «Элегантно и просто», — написали подписчики.

Ранее сообщалось, как фанаты Натальи Водяновой сравнили ее с 15-летней дочерью.