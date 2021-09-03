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Водянова продемонстрировала поклонникам «ураган» на голове и «острые» коленки
Шоу-бизнес
Водянова продемонстрировала поклонникам «ураган» на голове и «острые» коленки
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Париж, 3 сентября. Модель мирового уровня с русскими корнями, построившая серьезную карьеру в Европе, вот уже много лет счастлива в браке с французским бизнесменом Антуаном Арно, пишет Teleprogramma.pro.

Женщине уже 39 лет, она мать пятерых детей, но несмотря на все это, ее фигура выше всяких похвал. Она выглядит молодо и привлекательно. Недавно она появилась на прогулке в клетчатом жакете Chanel, продемонстрировав тонкие щиколотки и острые коленки в мини-шортах. При этом счастливая жена и мать не стала заморачиваться и укладывать белокурые локоны в изящную прическу, а попросту устроила на голове некое подобие урагана. Такой небрежный стиль манекенщица уже не в первый раз предпочитает лощеным и вылизанным образам.

В одном из недавних интервью модель рассказала, что во время знакомства с первым мужем — британским аристократом Джастином Портманом — она имела привычку доедать все до последней крошки. Для нее было просто невозможным отправить тарелку с едой обратно на кухню. Такой «блокадный» подход очень удивлял Джастина, но Водянова рассказала ему об экономии и о том, как во всем мире люди живут в нужде.

Не так давно на своей странице в Instagram модель в очередной раз удивила поклонников стройной фигурой и молодостью.

«Когда родила пятерых и не поправилась»;

«Старший сын Лукас уже такой взрослый красавец, а тут мама как юная девочка»;

«Балетные ножки»;

«Острые коленки, изящные щиколотки — стройняшка и красотка»;

«На обложку Vogue»;

«Шикарная фигурка»;

«Модель с головы до пят»;

«Что за ураган на голове??»;

«Элегантно и просто», — написали подписчики.

Ранее сообщалось, как фанаты Натальи Водяновой сравнили ее с 15-летней дочерью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Водянова продемонстрировала поклонникам «ураган» на голове и «острые» коленки
водянова мода молодость модель многодетная мать худоба
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