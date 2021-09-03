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Путин поручил ускорить внедрение систем мониторинга состояния многолетней мерзлоты

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 10:21
Общество
Путин поручил ускорить внедрение систем мониторинга состояния многолетней мерзлоты
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин на восточном экономическом форуме призвал ускорить разработку национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты.

Лидер страны поручил специалистам ускорить процесс внедрения национальной системы мониторинга за состоянием вечной мерзлоты. Путин отметил, что подготовка проекта должна быть завершена к концу 2021 года.

Также глава государства призвал добиться сокращения выбросов парниковых газов на территории Сахалина, обеспечив таким образом углеродную нейтральность. По его словам, цель должна быть достигнута уже к 2026 году.

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