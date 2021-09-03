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Президент России хочет расширить льготную ипотеку на Дальнем Востоке
Экономика
Президент России хочет расширить льготную ипотеку на Дальнем Востоке
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 3 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин задумался о расширении одной из государственной программ на Дальнем Востоке.

Речь идет о специальных условиях по ипотечным кредитам. Российский лидер заявил, что совместно с правительством в ближайшее время он намерен рассмотреть вопрос о расширении льгот в дальневосточном регионе.

Глава государства выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября 2021 года.

Также президент России объявил, что на Курильских островах начнет действовать беспрецедентный налоговый режим. Местных предпринимателей освободят на 10 лет от налогов.

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путин вэф дальний восток
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