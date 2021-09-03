Путин анонсировал масштабное обновление почтовой инфраструктуры в России

Владивосток, 3 сентября. Российская почтовую структуру в ближайшее время начнут обновлять, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Масштабное обновление почтовой инфраструктуры будет начато в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего в административном центре Приморского края — Владивостоке.

В ходе пленарного заседания ВЭФ глава государства также отметил необходимость в запуске регулярных грузовых рейсов между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Они будут курсировать по Северному морскому пути, проходящему через моря Северного Ледовитого океана.

Восточный экономический форум — международный форум, проводящийся ежегодно. По словам президента России, данное мероприятие оказывает положительное влияние как на развитии предпринимательства, так и всего Дальнего Востока.