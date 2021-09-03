Президент России призвал повысить доступность образования на Дальнем Востоке

Владивосток, 3 сентября. Повысить доступность высшего и среднего образования в регионах Дальнего Востока РФ призвал президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что необходимо увеличить планы, которые повлекут создание новых бюджетных мест в высших учебных заведениях, расположенных на Дальнем Востоке. Таким образом, российский лидер призвал повысить доступность высшего и среднего образования.

Соответствующее заявление Путин сделал в рамках планерного заседания 6-го Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в пятницу, 3 сентября. Это ежегодное мероприятие, которое проводится с 2015 года. Его цель — поддержка, а также экономическое развитие Дальнего Востока России. Также на форуме обсуждается международное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент РФ Владимир Путин согласовал годовую отсрочку по линии проверок малого бизнеса. Он отметил, что главное — провести оценку того, как инвесторы реализуют заявленные планы.