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Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией
Политика
Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Владивосток, 3 сентября. Отсутствие мирного договора с Японией является нонсенсом, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, российская сторона никогда не отказывалась от диалога по мирному договору с Японией. Однако в Токио регулярно меняли условия, отметил глава государства. Соответствующим заявлением Путин поделился на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)

Он уточнил, что отсутствие мирного договора с Японией является нонсенсом. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что Москва и Токио заинтересованы в полной нормализации отношений двух государств.

Сейчас Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ, который проходит со 2 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Во время мероприятия будет обсуждаться тема развития Дальнего Востока. Кроме того, также затронут события в Афганистане.

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