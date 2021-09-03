Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Владивосток, 3 сентября. Отсутствие мирного договора с Японией является нонсенсом, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, российская сторона никогда не отказывалась от диалога по мирному договору с Японией. Однако в Токио регулярно меняли условия, отметил глава государства. Соответствующим заявлением Путин поделился на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)

Он уточнил, что отсутствие мирного договора с Японией является нонсенсом. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что Москва и Токио заинтересованы в полной нормализации отношений двух государств.

Сейчас Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ, который проходит со 2 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Во время мероприятия будет обсуждаться тема развития Дальнего Востока. Кроме того, также затронут события в Афганистане.