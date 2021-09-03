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Два игрока сборной России по футболу не полетели на матч с Кипром
Спорт
Два игрока сборной России по футболу не полетели на матч с Кипром
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Никосия, 3 сентября. Сборная России отправилась на матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра без двух футболистов.

Марио Фернандес и Алексей Ионов не полетели на игру отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Игрокам, которые испытывают небольшой дискомфорт после матча с Хорватией, дали возможность восстановиться. Ионов и Фернандес будут тренироваться на базе национальной команды в Новогорске. Они примут участие в домашнем матче квалификации ЧМ-2022 с Мальтой.

Игра Кипр — Россия состоится 4 сентября. Матч, который пройдет на стадионе «ГСП» в Никосии, начнется в 19 часов по московскому времени. После четырех туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H. В активе команды Валерия Карпина семь очков.

Ранее казанский стадион «Центральный» и «Ростов Арену» допустили к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

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футбол россия кипр фернандес ионов
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