Два игрока сборной России по футболу не полетели на матч с Кипром

Никосия, 3 сентября. Сборная России отправилась на матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра без двух футболистов.

Марио Фернандес и Алексей Ионов не полетели на игру отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Игрокам, которые испытывают небольшой дискомфорт после матча с Хорватией, дали возможность восстановиться. Ионов и Фернандес будут тренироваться на базе национальной команды в Новогорске. Они примут участие в домашнем матче квалификации ЧМ-2022 с Мальтой.

Игра Кипр — Россия состоится 4 сентября. Матч, который пройдет на стадионе «ГСП» в Никосии, начнется в 19 часов по московскому времени. После четырех туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H. В активе команды Валерия Карпина семь очков.

Ранее казанский стадион «Центральный» и «Ростов Арену» допустили к проведению матчей чемпионата России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.