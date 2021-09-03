ФАН выяснил, почему «Ак Барс» решил отказаться от чирлидерш

Казань, 3 сентября. Выступление чирлидерш из Bars Angels в хоккейном клубе «Ак Барс» посчитали неуместным. От услуг полуголых танцовщиц решили отказаться. Корреспондент ФАН узнал причины.

Вокруг традиционного выступления болельщиц разгорелся нешуточный скандал. Капитан хоккейной команды Артем Лукоянов не видит ничего плохого в номерах, однако в руководстве клуба считают иначе. Он даже призвал бывших участников клуба присоединиться к номерам перед игрой.

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей в «Ак Барс» отметили, что решение о смене формата назревало уже давно, до пандемии коронавируса.

«На матчи «Ак Барс» в Казани — аншлаги, а девочки занимали целую трибуну. Потом у них курс на то, чтобы сделать походы на хоккей семейным мероприятием, без ограничения возраста. А полуголые девушки не совсем уместны. Ну и последнее, наверное, не стоит писать — это мусульманская республика все-таки», — сообщается источник издания в клубе.

Prt Scr youtube.com / CheerLab ShowPRO

Ранее стало известно об уходе нападающего казанского клуба Дениса Зарипова. Экс-капитан «Ак Барсы» завершит карьеру к концу сезона 2021/22.