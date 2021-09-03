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Мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей
Происшествия
Мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей
pixabay.com

Иркутск, 3 сентября. Женщина с помощью фейковых фотографий представительниц прекрасного пола убеждала мужчин переводить ей свои деньги.

Коварная авантюристка знакомилась с ищущими свою половинку мужчинами в социальных сетях и месяцами втирались к ним в доверие. После того как они становились близкими интернет-друзьями, женщина сообщала им трагическую историю о том, что у нее есть больная дочь, которая срочно нуждается в лечении, а сама операция — дорогостоящая. Больных детей у женщины не было.

Мужчины, попавшие под чары интернет-флирта, скидывали женщине деньги на «лечение», после чего она удаляла свои аккаунты в соцсетях и исчезала с радаров своих возлюбленных. Жертвами мошенницы стали несколько жителей Иркутской, Астраханской, Читинской и Калужской областей.

Следствие ведет расследование. Против авантюристки уже возбуждено несколько уголовных дел.

Не так давно Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 1,6 млн рублей за «спасение» внучки.

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мошенничество интернет женщина
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