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Путин призвал добиться на Сахалине «углеродной нейтральности» к 2026 году
Общество
Путин призвал добиться на Сахалине «углеродной нейтральности» к 2026 году
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 сентября. Президент России Владимир Путин призвал добиться сокращения выбросов парниковых газов на территории Сахалина, обеспечив таким образом углеродную нейтральность.

По его словам, цель должна быть достигнута уже к 2026 году. Соответствующий проект федерального закона уже вынесен на рассмотрение правительства. Сейчас документ проходит процедуры согласования.

Руководство Сахалинской области еще весной объявило о климатическом эксперименте, который подразумевает создание системы управления выбросами парниковых газов. По задумке, к 2026 году в регионе будет достигнут баланс между выбросами и поглощением, что и обеспечит углеродную нейтральность. Владимир Путин уже поддержал инициативу, выступая на международном саммите по вопросам климата. Тогда он также заявил о планах на создание инфраструктуры для производства водорода, который будет использоваться в качестве энергоносителя.

Ранее Путин также призвал нарастить производство строительных материалов на Дальнем Востоке. Он поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае.

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