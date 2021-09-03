Путин поручил продумать создание центров по производству «зеленого» водорода в ДФО

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания центров по производству «зеленого» водорода и аммиака на Дальнем Востоке.

Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарном заседании 6-го Восточного экономического форума (ВЭФ), организованном во Владивостоке 3 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года.

Путин также указал на необходимость достигнуть «углеродной нейтральности» на Сахалине к 2026 году. Так, российский лидер заявил, что количество поглощаемых выбросов должно быть таким же, сколько производится.

Путин ранее призвал государство и бизнес консолидировать усилия по линии развития переработки древесины. По словам российского лидера, в стране уже длительное время пытаются реализовать стратегию перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины.