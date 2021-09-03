Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 10:30
10:29
Армия
Путин: Япония не дала гарантий, что не разместит войска США около границ России
10:24
Общество
Путин назвал отличительную черту жителей Дальнего Востока
10:23
Общество
Режиссер Коробко сравнил фильм «Шугалей-3» с битвой за Саур-Могилу в Донбассе
10:22
Общество
Корова застряла на дереве после урагана «Ида»
10:20
Общество
О чем рассказывает трейлер к фильму «Шугалей-3. Возвращение»
10:20
Общество
Собянин назвал онлайн-голосование на думских выборах безопасным в условиях COVID-19
10:19
Экономика
Путин заявил о необходимости нарастить строительство жилья на Дальнем Востоке
10:17
Общество
Путин призвал прийти к положительной динамики рождаемости на Дальнем Востоке
10:16
Армия
Путин рассказал о развитии боевой авиации и судостроения на Дальнем Востоке
10:16
Общество
Путин предложил Хабаровск в качестве площадки для проведения чемпионата WorldSkills
Все новости

О чем рассказывает трейлер к фильму «Шугалей-3. Возвращение»
Общество
О чем рассказывает трейлер к фильму «Шугалей-3. Возвращение»
кадр из фильма «Шугалей-3»  / 

Трейлер третьей части фильма об ученом Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане, попавших в плен к ливийским боевикам во время социологических исследований в Триполи, полон намеков и подсказок.

Ролик к фильму «Шугалей-3. Возвращение» начинается с интервью с Максимом Шугалеем журналиста-документалиста Евгения Поддубного, интересовавшегося историей возвращения социолога на родину. Реальный разговор состоялся в конце января 2021 года.

В следующем кадре показан момент возвращения ученого в Россию. У трапа самолета пленников встречают военные, которых они тепло приветствуют. Затем в трейлере показывают пресс-конференцию, где Шугалей отвечает на вопросы журналистов, после чего супруга ученого раскрывает основную сюжетную линию третьей части картины — ученый отправляется в Египет и вновь оказывается в сложной ситуации.

В Каире на Шугалея выходит бывший управляющий триполитанского банка Фарид и предлагает передать ценную информацию о ливийских террористах. За секунду до встречи банкира похищают неизвестные на глазах у Шугалея и Суэйфана. Теперь путь россиян лежит обратно в Ливию, однако попасть в одну из самых закрытых стран мира непросто.

В финальных кадрах ролика россияне оказываются в пустыне без воды и еды. Заинтересованные в смерти Шугалея люди довольны, что раскрывший триполитанскую террористическую сеть ученый может пропасть в бескрайних песках. В следующий момент изнеможенный Суэйфан заявляет, что никто не узнает его (Шугалея) правды, так как они здесь погибнут.

Заканчивается трейлер сценой окружения Шугалея и Суэйфана вооруженными людьми. В финальном кадре социолог выдергивает чеку у гранаты и роняет ее на песок. Что случилось дальше, можно увидеть в фильме «Шугалей-3. Возвращение».

Вернуться назад

Все новости / Общество / О чем рассказывает трейлер к фильму «Шугалей-3. Возвращение»
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru