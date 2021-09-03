О чем рассказывает трейлер к фильму «Шугалей-3. Возвращение»

Трейлер третьей части фильма об ученом Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане, попавших в плен к ливийским боевикам во время социологических исследований в Триполи, полон намеков и подсказок.

Ролик к фильму «Шугалей-3. Возвращение» начинается с интервью с Максимом Шугалеем журналиста-документалиста Евгения Поддубного, интересовавшегося историей возвращения социолога на родину. Реальный разговор состоялся в конце января 2021 года.

В следующем кадре показан момент возвращения ученого в Россию. У трапа самолета пленников встречают военные, которых они тепло приветствуют. Затем в трейлере показывают пресс-конференцию, где Шугалей отвечает на вопросы журналистов, после чего супруга ученого раскрывает основную сюжетную линию третьей части картины — ученый отправляется в Египет и вновь оказывается в сложной ситуации.

В Каире на Шугалея выходит бывший управляющий триполитанского банка Фарид и предлагает передать ценную информацию о ливийских террористах. За секунду до встречи банкира похищают неизвестные на глазах у Шугалея и Суэйфана. Теперь путь россиян лежит обратно в Ливию, однако попасть в одну из самых закрытых стран мира непросто.

В финальных кадрах ролика россияне оказываются в пустыне без воды и еды. Заинтересованные в смерти Шугалея люди довольны, что раскрывший триполитанскую террористическую сеть ученый может пропасть в бескрайних песках. В следующий момент изнеможенный Суэйфан заявляет, что никто не узнает его (Шугалея) правды, так как они здесь погибнут.

Заканчивается трейлер сценой окружения Шугалея и Суэйфана вооруженными людьми. В финальном кадре социолог выдергивает чеку у гранаты и роняет ее на песок. Что случилось дальше, можно увидеть в фильме «Шугалей-3. Возвращение».