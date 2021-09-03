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Путин призвал запустить регулярные грузовые рейсы между Петербургом и Владивостоком
Общество
Путин призвал запустить регулярные грузовые рейсы между Петербургом и Владивостоком
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Владивосток, 3 сентября. Между Владивостоком и Санкт-Петербургом могут открыть регулярные грузовые рейсы. Они будут проходить по Северному морскому пути.

Президент России Владимир Путин отметил необходимость в открытии регулярных грузовых рейсов между Санкт-Петербургом и Владивостоком по Северному морскому пути. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Северный морской путь (СМП) представляет собой кратчайший маршрут между Европейской частью России и Дальним Востоком. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана, в том числе по Восточно-Сибирскому и Карскому.

В рамках форума глава государства также заявил о введении особого налогового режима для предпринимателей, ведущих свою деятельность на Курильских островах. Они будут освобождены от налогов на 10 лет. Отмечается, что такие меры распространяются и на инвесторов из Японии.

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Владимир Путин грузоперевозки транспорт вэф
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