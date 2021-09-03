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Путин выступил за наращивание производства стройматериалов на Дальнем Востоке

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 10:03
Политика
Путин выступил за наращивание производства стройматериалов на Дальнем Востоке
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Владивосток, 3 сентября. Производство строительных материалов на Дальнем Востоке должно быть увеличено. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Об этом российский лидер сказал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Также глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае.

«Острая специфическая проблема Дальнего Востока — это дефицит строительных материалов, очень многое приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров отсюда», — отметил президент.

По его словам, такое положение дел оказывает прямое влияние на темпы реализации и стоимость проектов не только в сфере инфраструктуры, но и на жилищном рынке. В связи с этим Путин выступил за наращивание производства всех необходимых строительной отрасли материалов. Он заметил, что Хабаровский край обладает для этого необходимой ресурсной, производственной и кадровой базой.

Ранее сообщалось, что президент РФ согласовал годовую отсрочку по линии проверок малого бизнеса. По его словам, срок данной меры будет составлять пять лет.

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