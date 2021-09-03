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Инвалида без рук осудили за избиение полицейских в Кабардино-Балкарии

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 10:03
Происшествия
Инвалида без рук осудили за избиение полицейских в Кабардино-Балкарии
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Нальчик, 3 сентября. Суд признал инвалида без рук виновным в применении насилия к представителю власти. Мужчина получил два года лишения свободы условно.

По версии следствия, в октябре 2017 года у обвиняемого произошел конфликт с сотрудником правоохранительных органов. В какой-то момент он ударил силовика по голове. В отношении инвалида возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

Суд Нальчика посчитал смягчающим обстоятельством то, что мужчина является инвалидом первой группы и не может обслуживать себя из-за отсутствия кистей обеих рук. Сам он отметил, что планирует обжаловать приговор.

Несколько недель назад житель Подмосковья избил сотрудников полиции из-за того, что их служебный автомобиль был припаркован не по правилам. Они объяснили ему необходимость таких мер, однако разъяренный мужчина накричал на них и набросился с кулаками, сообщало РИАМО.

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