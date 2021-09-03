Путин предложил расширить «Сахалинский эксперимент» по регулированию выбросов СО2

Владивосток, 3 сентября. Сахалин к 2026 году должен достигнуть «углеродной нейтральности», заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующим заявлением он поделился на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Так глава государства предложил расширить «Сахалинский эксперимент» по регулированию выбросов углекислого газа на другие российские регионы.

«Сколько выбросов производится, столько же должно и поглощаться», — подчеркнул он.

Помимо этого, Путин добавил, что необходимо проанализировать возможность создания на Дальнем Востоке центров по производству «зеленого» водорода и аммиака.

Местом проведения ВЭФ стала площадка кампуса Дальневосточного федерального университета. Во время мероприятия обсудят развитие Дальнего Востока, а также тему происходящего в Афганистане.