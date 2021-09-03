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Путин анонсировал рост расходов на здравоохранение Дальнего Востока
Экономика
Путин анонсировал рост расходов на здравоохранение Дальнего Востока
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Владивосток, 3 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал об изменении объема трат на систему здравоохранения дальневосточного региона.

Расходы на данные цели будут повышены. Об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам президента, сумма увеличится более чем на 6 миллиардов рублей. К тому же регионы Дальнего Востока в следующем году получат дополнительно 20 миллиардов рублей, которые направятся на модернизацию социальных объектов.

Также российский лидер заявил, что на Курильских островах появится особый налоговый режим. Местных предпринимателей освободят от налогов на 10 лет.

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