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Бузова после скандала с Maneskin резко высказалась о Собчак и «Нежном редакторе»
Шоу-бизнес
Бузова после скандала с Maneskin резко высказалась о Собчак и «Нежном редакторе»
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 3 сентября. Телеведущая Ольга Бузова отреагировала на критику коллег Ксении Собчак и Татьяны Мингалимовой («Нежный редактор»), которым итальянская группа Maneskin отказала в интервью.

Бывшая звезда скандального телешоу «Дом-2» в отличие от Собчак и Мингалимовой встретилась с победителями Евровидения-2021. Недовольные журналистки были возмущены, что Бузова попала на встречу с итальянскими звездами, и грубо высказались в ее адрес. Терпеть подобные выходки 35-летняя певица не стала и резко ответила ненавистницам.

«Я на всякий случай сразу извинюсь. Хотя нет моей вины в том, что прекрасную Ксению Анатольевну и еще какого-то редактора Татьяну отменили в самый последний момент. Но обе сразу же настрочили об этом посты. Высказались про то, как у такой группы нужно брать интервью, какие вопросы задавать. Мой борщ поперек горла вам встал? Может, вы просто не обедали сегодня? И голодные, раз такие злюки?» — написала знаменитость на своей странице в Instagram.

По мнению Бузовой, Собчак и «Нежному редактору» отказали по одной причине. Журналистки хотели задать итальянцам вопросы, которые находятся в стоп-листе. Сама Бузова четко следовала регламенту, поэтому, по ее словам, встреча прошла прекрасно. Артистка указала, что она обсуждала с победителями Евровидения музыку и рассказывала им о борще и валенках.

Группа Maneskin получила мировую известность после триумфа на Евровидения, который проходил в Роттердаме. Итальянские музыканты колесят по миру. Они прибыли в Россию в конце августа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузова после скандала с Maneskin резко высказалась о Собчак и «Нежном редакторе»
собчак бузова мингалимова maneskin
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