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Роскомнадзор заблокирует еще шесть VPN-сервисов

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 09:55
Общество
Роскомнадзор заблокирует еще шесть VPN-сервисов
vk.com  /  Роскомнадзор

Москва, 3 сентября. Еще шесть сервисов VPN будут заблокированы в России по решению Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Блокировка распространится на такие приложения, как Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. В ведомстве пояснили, что использование подобных сервисов позволяет получить доступ к запрещенной информации и ресурсам, сообщают «Известия».

Кроме того, такие программы подразумевают возможность создания условий для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и прочим.

При этом вводимые ограничения не затронут некоторые российские компании, в которых VPN-сервисы применяются в непрерывных технологических процессах и не нарушают законодательство. Для этого будут созданы специальные белые списки.

Роскомнадзор ранее составил первые административные протоколы за отказ подключиться к национальной системе доменных имен (НСДИ). Так, за данное нарушение предусмотрен штраф от 60 до 100 тыс. рублей.

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