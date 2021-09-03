NetEase: Россия жестко ответила США на военные провокации у своих границ

Пекин, 3 сентября. Москва нестандартно ответила на военные провокации американцев вблизи своих границ, проведя маневры Воздушно-космических сил РФ, сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания NetEase в своем материале пишут, что в последнее время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО все чаще совершают в отношении Москвы агрессивные провокации. Как передает «ПолитРоссия», западные страны отправляют к российским границам все боле своих военных самолетов, особенно в Черноморском регионе.

«В текущем году присутствие кораблей и самолетов НАТО в районе Черного моря стало очень частным явлением. Но Россию нельзя назвать вегетарианцем, она не оставляет эти действия без ответа», — отмечают эксперты.

Китайские журналисты указывают, что в конце августа Россия начала масштабные учения военной авиации, в которых задействованы примерно полсотни боевых самолетов и беспилотников. Отмечается, что маневры проходят на аэродромах Западного военного округа, рядом с районами, где особенно сильно ощущается близость Альянса. Аналитики уверены, что это не является простым совпадением. Россия демонстрирует решительность жестко ответить всем, кто будет угрожать ее безопасности.

Ранее сообщалось, что военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал завистью выпады поляков в сторону ВКС РФ. В то же время российская авиация получит ударные вертолеты Ми-28НМ, которые могут управлять беспилотными летательными аппаратами, передает «Царьград».