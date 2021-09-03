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Власти Китая запретили показывать на телевидении «женоподобных» мужчин

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 09:54
Общество
Власти Китая запретили показывать на телевидении «женоподобных» мужчин
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Пекин, 3 сентября. Новые правила, введенные властями Китая, регламентируют образы, демонстрирующиеся в эфире телеканалов. Они касаются внешнего вида участников и содержания материалов.

Правительство Китая обязало телеканалы пропагандировать «революционную культуру». Об этом сообщили представители пресс-службы Национального управления радио и телевидения КНР.

Согласно новым правилам, телеканалы должны отказаться от показа в эфире «женоподобных мужчин». По мнению властей Китая, подобные образы негативно влияют на молодых граждан. Организаторы шоу и иных программ обязаны тщательно отбирать как самих участников, так и их одежду, не допуская «немаскулинных» мужчин.

Отдельные пункты указаний касаются пропаганды культа богатства и славы. В управлении предписывают избегать таких материалов. Также был введен запрет на обсуждение частной жизни людей в эфире.

Как сообщалось ранее, в Китае запретили подросткам играть в видеоигры больше трех часов в неделю. Такие меры направлены на борьбу с зависимостью. Доступ к онлайн-играм будет открыт по пятницам, субботам и воскресеньям.

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