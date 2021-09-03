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Новым главой афганского правительства может стать лидер «Талибана» мулла Барадар
Политика
Новым главой афганского правительства может стать лидер «Талибана» мулла Барадар
Global Look Press  /  Str

Кабул, 3 сентября. Лидер «Талибана»1 (организация запрещена на территории РФ) мулла Абдул Гани Барадар может стать новым главой Афганистана.

Лидер политического крыла «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар может возглавить афганское правительство, передает Reuters со ссылкой на источники в организации. По их информации, в новую администрацию также войдут сын одного из бывших руководителей талибов мулла Якуб и представитель движения в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Ранее сообщалось, что талибы призвали иностранные правительства к возобновлению деятельности их дипмиссий в Афганистане. По их мнению, контакты с другими странами должны быть восстановлены, а их посольства — вновь открыты.

В ходе выступления в Кабуле Глава катарского политического офиса «Талибана» Шахабуддин Делавар приветствовал страны, которые не закрыли свои посольства в афганской столице.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан правительство талибан
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