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Чичваркин, желая прорекламировать в Киеве Навального, оказал тому плохую услугу
Политика
Чичваркин, желая прорекламировать в Киеве Навального, оказал тому плохую услугу
instagram.com  /  @tot_samy_chichvarkin

Евгений Чичваркин оказал Навальному медвежью услугу, заявив в Киеве от его лица, что Крым при первой возможности будет передан Украине. Об этом ФАН рассказали депутат Павел Шперов и политолог Игорь Друзь, комментируя известие, что бизнесмен Евгений Чичваркин, спешно уехавший в Лондон в 2008 году и на протяжении нескольких лет находившийся в международном розыске, дал интервью украинскому каналу, в котором заявил, что его соратник Алексей Навальный выйдет на свободу и придет к власти в России, а затем передаст Крым Украине, так как он «уважает европейские законы».

Эксперт по Украине, политолог Игорь Друзь отметил, что Евгений Чичваркин, желая «прорекламировать» Навального перед Европой, сообщил россиянам, что тот защищает интересы кого угодно, только не России.

«Чичваркин в данном случае сказал правду о намерениях своего единомышленника. Навальный намекал на то, что Крым должен принадлежать Украине. Он не говорил это прямо, но заявлял, что возвращение полуострова России якобы произошло несправедливо и зачем-то нужен повторный референдум. Вероятно, Навальный хочет расчленить наше государство. Чичваркин оказал своему приятелю медвежью услугу, и если кто-то не понимал, кто такой Навальный, то теперь узнает о его намерениях. Поддержать такого «политика» могут только враги нашего государства», — сказал политолог.

Чичваркин, желая прорекламировать в Киеве Навального, оказал тому плохую услугу
Федеральное агентство новостей  / 

Игорь Друзь добавил, что принимал активное участие в процессе присоединения Крыма к исторической родине и является свидетелем того, как ликовали крымчане, голосовавшие за возвращение полуострова России. Он также заметил, что Киев стал местом сбора всех представителей антироссийского сообщества и там всегда с радостью предоставят трибуну любому русофобу, насколько бы абсурдно его речи ни звучали.

Депутат Госдумы Павел Шперов назвал выступление проживающего в Великобритании Чичваркина откровенным бредом.

«Навальный станет президентом? Какая чушь! Он-то знает, что про него в Киеве его «соратник» нес? В Конституции и Уголовном кодексе России все насчет попытки расчленить страну сказано. За подобную деятельность положено наказание. Но Чичваркин сам себя уже наказал, поэтому сбежал из России и сидит в Лондоне», — пояснил политик.

Парламентарий добавил, что, по его мнению, Навальный не настолько глуп, чтобы рисковать заводить разговоры об отторжении Крыма. По словам Шперова, можно предположить, что несостоявшегося «революционера» интересуют только деньги.

Ранее ФАН рассказал, почему слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «российский газ — геополитическое оружие» — ложь.

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Все новости / Политика / Чичваркин, желая прорекламировать в Киеве Навального, оказал тому плохую услугу
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