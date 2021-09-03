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Особый налоговый режим появится на Курильских островах
Экономика
Особый налоговый режим появится на Курильских островах
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 3 сентября. Беспрецедентный налоговый режим начнет работать для предпринимателей на Курильских островах. Бизнесменов освободят от налогов на 10 лет.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Российский лидер добавил, что льготными условиями смогут пользоваться в том числе и японские инвесторы.

Путин пояснил, что для развития Дальнего Востока нужно постоянно предлагать продуманные решения. Он подчеркнул, что это чрезвычайно сложная задача — создавать конкурентные условия для российских и иностранных компаний.

Ранее глава государства обратил внимание на восстановлении экономической жизни в России. Он сказал, что интерес к развитию российского Дальнего Востока показывает, что жизнь входит в привычное деловое русло.

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