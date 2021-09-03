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Зеленский сравнил историю Украины с началом пути Apple
Политика
Зеленский сравнил историю Украины с началом пути Apple
Global Look Press  /  Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 3 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил историю страны с началом пути корпорации Apple. Глава государства выступил с таким заявлением в Стэнфордском университете.

Владимир Зеленский продолжает рабочую поездку в США. Президент Украины встретился с американским лидером Джо Байденом 1 сентября. Политик напомнил про историю государства, отметив схожесть с началом пути Apple.

«Когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил», — констатировал Зеленский.

Президент подчеркнул, что основателю американской корпорации Стиву Джобсу часто говорили «это невозможно». Более того, компания Apple начинала свой путь в гараже, объяснил Зеленский. В завершение он назвал Украину мировым IT-хабом.

Политик подтвердил управляющему корпорацией Тиму Куку заинтересованность Киева в реализации новых амбициозных совместных проектов. Однако Зеленский не уточнил, каких именно.

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Все новости / Политика / Зеленский сравнил историю Украины с началом пути Apple
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