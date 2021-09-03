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Путин обратил внимание на восстановлении экономической жизни в России

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 09:47
Экономика
Путин обратил внимание на восстановлении экономической жизни в России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Владивосток, 3 сентября. Экономическая жизнь в России восстанавливается, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства обратил внимание на ряд важных вопросов в своем выступлении на Восточном экономическом форуме. Путин отметил, что экономика восстанавливается после пандемии коронавируса.

«Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло», — сказал российский президент.

Восточный экономический форум стартовал 2 сентября во Владивостоке. Местом проведения стала площадка кампуса Дальневосточного федерального университета. Форум завершится 4 сентября.

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