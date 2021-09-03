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Путин объявил о готовности России к сотрудничеству с Азиатско-Тихоокеанским регионом
Политика
Путин объявил о готовности России к сотрудничеству с Азиатско-Тихоокеанским регионом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 3 сентября. Москва готова к совместной работе с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил с соответствующим заявлением на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он напомнил о неразрывной связи Москвы с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Путин также отметил готовность страны сотрудничать со всеми государствами группы.

«Россия открыта для взаимовыгодного партнерства со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона, — сказал он. — Россия — это неотъемлемая часть АТР», — пояснил президент.

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Встреча состоялась на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. На ней рассчитывали рассмотреть вопрос развития региона. Об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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