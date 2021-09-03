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Убийцы тигра Павлика подали апелляцию на приговор суда
Происшествия
Убийцы тигра Павлика подали апелляцию на приговор суда
wikipedia.org  /  Appaloosa / CC BY-SA 3.0

Благовещенск, 3 сентября. Браконьеры, застрелившие тигра в Амурской области, пытаются обжаловать решение суда.

Во время незаконной охоты на косулю двое мужчин увидели редкого амурского тигра и решили, что на его убийстве можно будет заработать хорошие деньги. Пока один из охотников отвлекал зверя фарами автомобиля, на котором они приехали на незаконный промысел, второй несколько раз выстрелил в животное из ружья. Раненый зверь скрылся от браконьеров, но ненадолго. На следующий день злоумышленники нашли и добили амурского тигра.

В июле 2021 года Свободненский городской суд Амурской области приговорил мужчин к 5 годам и 2 месяцам колонии общего режима каждого за убийство амурского тигра Павлика. Осужденные также обязаны выплатить государству штраф в размере более 2 миллионов рублей, сообщил СМИ на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сейчас браконьеры пытаются обжаловать приговор, но пока безуспешно. Преступники находятся под стражей и ждут, пока пройдет апелляция. На данный момент новых аргументов, которые могли бы доказать их невинность, следствием обнаружено не было.

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убийство браконьеры амурский тигр
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