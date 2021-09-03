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Как принц Чарльз доказал королеве необходимость доставки тела Дианы в Великобританию
Общество
Как принц Чарльз доказал королеве необходимость доставки тела Дианы в Великобританию
wikipedia.org  /  John Mathew Smith / CC BY-SA 2.0

Лондон, 3 сентября. Принцесса Диана ушла из жизни 24 года назад. Ее смерть стала не только суровым испытанием для родных и близких, но и для самого института монархии в целом, пишет Marie Claire.

По мнению большинства королевских биографов, принц Чарльз поссорился с матерью по поводу репатриации тела покойной супруги. По утверждениям экспертов, принц Уэльский настаивал, чтобы тело его бывшей жены вернули в Великобританию. По их мнению, он боролся за нее после смерти усерднее, чем при ее жизни.

Как писали в таблоиде The Mirror, принц Чарльз лично хотел отправиться в Париж на королевском самолете для того, чтобы доставить тело Дианы в столицу Великобритании. Королева тогда отклонила его просьбу.

Комментируя ситуацию, королевский специалист Ричард Кей в рамках документального фильма Channel 5 под названием «Диана: 7 дней, потрясших Виндзоров» заявлял, что Чарльз совершил удивительный и смелый шаг.

«Он был бывшим мужем, он не имел права находиться там, кроме как в качестве отца ее сыновей. Чарльз хотел полететь в Париж королевским рейсом, но королева не позволила. Чарльз боролся за Диану упорнее, чем когда-либо боролся за нее при ее жизни», — писал он.

По другой версии произошедшего, о визите во Францию попросил его младший сын — Гарри. Он был намерен сопровождать тело покойной матери по пути домой. Юноше тогда в просьбе отказали из соображений безопасности.

Чарльз не отступился, и в итоге королева Елизавета разрешила принцу отвезти тело Дианы на королевском самолете в Великобританию. Свидетели тех лет сообщают, что Чарльз был опустошен, он все же по-своему любил эту женщину.

Развод принц и принцесса получили за год до трагедии. После этого они словно пережили момент единения, они больше не ссорились и могли спокойно проводить светские беседы за кружкой чая.

По просьбе Его Высочества гроб Дианы был задрапирован королевским штандартом. 6 сентября 1997 года состоялось прощание с «народной принцессой».

Ранее сообщалось, какие хобби объединяют детей принца Уильяма и покойную принцессу.

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принцесса диана принц чарльз смерть Дианы 1997
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