Как принц Чарльз доказал королеве необходимость доставки тела Дианы в Великобританию

Лондон, 3 сентября. Принцесса Диана ушла из жизни 24 года назад. Ее смерть стала не только суровым испытанием для родных и близких, но и для самого института монархии в целом, пишет Marie Claire.

По мнению большинства королевских биографов, принц Чарльз поссорился с матерью по поводу репатриации тела покойной супруги. По утверждениям экспертов, принц Уэльский настаивал, чтобы тело его бывшей жены вернули в Великобританию. По их мнению, он боролся за нее после смерти усерднее, чем при ее жизни.

Как писали в таблоиде The Mirror, принц Чарльз лично хотел отправиться в Париж на королевском самолете для того, чтобы доставить тело Дианы в столицу Великобритании. Королева тогда отклонила его просьбу.

Комментируя ситуацию, королевский специалист Ричард Кей в рамках документального фильма Channel 5 под названием «Диана: 7 дней, потрясших Виндзоров» заявлял, что Чарльз совершил удивительный и смелый шаг.

«Он был бывшим мужем, он не имел права находиться там, кроме как в качестве отца ее сыновей. Чарльз хотел полететь в Париж королевским рейсом, но королева не позволила. Чарльз боролся за Диану упорнее, чем когда-либо боролся за нее при ее жизни», — писал он.