Путин подтвердил отсутствие у него мобильного телефона

Владивосток, 3 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос о наличии у него мобильного телефона.

Соответствующим заявлением глава государства поделился во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, который проходит со 2 по 4 сентября. На вопрос, есть ли у него мобильный телефон, Путин ответил отрицательно.

«Нет», — заявил российский лидер.

Местом проведения ВЭФ стала площадка кампуса Дальневосточного федерального университета. На мероприятии выступают представители бизнеса и власти, а также подписываются соглашения и другие документы о сотрудничестве.

Уточняется, что в целях предотвращения распространения коронавируса Восточный экономический форум работает в смешанном формате. На площадке будут находиться около четырех тысяч человек, остальные примут в нем участие удаленно.