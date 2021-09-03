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Автомат АК-12 может адаптироваться под антропометрические данные любого военного
Армия
Автомат АК-12 может адаптироваться под антропометрические данные любого военного
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 сентября. Новейший автомат АК-12, разработанный концерном «Калашников», способен адаптироваться под антропометрические данные любого военнослужащего, сообщили в пресс-службе компании.

До сих пор эргономика автоматов, в частности, АК-74 и АК-74М, не позволяла настроить оружие для удобного использования каждым бойцом. При разработке АК-12 инженеры исправили ситуацию, приводит ТАСС данные представителей концерна.

«С точки зрения эргономики АК-12 автомат может адаптироваться под антропометрические параметры и экипировку каждого конкретного военнослужащего», — рассказали в компании.

Военные смогут оснастить автомат оптическими или коллиматорными прицелами, дополнительными переходниками и прочими приспособлениями. С этой целью специалисты разработали сразу несколько разновидностей прицельного оборудования, среди которых есть ночные и тепловизионные образцы, а также лазерные целеуказатели.

«АК-12 может эффективно применяться в любое время суток, отличается хорошей эргономикой и кучностью стрельбы. Его конструкция полностью отработана, и заказчик это подтверждает», — отметили в компании.

Ранее гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов заявил о намерении начать серийное производство пистолета Лебедева для Минобороны РФ, МВД и Росгвардии. Кроме того, представители компании презентовали на выставке «Армия-2021» пистолет-пулемет ППК-20, сообщает «Царьград».

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россия вс рф калашников
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