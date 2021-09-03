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Эфир: Как будет развиваться Дальний Восток, обсуждают в пресс-центре «Патриот»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 11:03
Общество
Эфир: Как будет развиваться Дальний Восток, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

В пятницу, 3 сентября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, посвященный развитию Дальнего Востока.

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин наметил пути развития этого важнейшего региона страны. Символично, что ВЭФ проходит в дни окончания Второй мировой войны, по итогам которой Россия вернула себе территории, захваченные ранее Японией, — Южный Сахалин и Курильские острова.

Может ли развиваться наш Дальний Восток без поддержки соседей — Китая и Японии? Зачем России вообще мирный договор с Японией и что мы можем получить взамен? Представляет ли опасность такой сосед, как Китай? Когда прекратится вымирание Дальнего Востока? Возможна ли война с Японией из-за ее территориальных претензий к России? Как в Японии относятся к России простые японцы, а как — политики?

На эти и другие вопросы журналистов отвечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

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