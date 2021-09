Крупнейшая нефтегазовая компания Китая возобновляет операции в Венесуэле

Каракас, 2 сентября. Крупнейшая китайская нефтегазовая компания подготавливает основы для возобновления производства в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

As Venezuela eases legislation to allow more foreign investors, new changes could combine with high #oil prices to make Venezuela a "profitable place to restart works," helping Venezuela repay debt to China with oil production, comments fellow @fmonaldi.https://t.co/FQB1xSIOKx pic.twitter.com/i36Aqurmug — Baker Institute (@BakerInstitute) September 2, 2021

По мере того, как правительство страны завершает разработку законопроекта для привлечения иностранных инвестиций, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) готовится возродить деятельность в Венесуэле.

#China’s Top Oil Producer Prepares to Revive #Venezuela Operations

CNPC sending engineers, commercial staff to OPEC-member nation

Maduro government readies oil law to attract foreign firms#OOTThttps://t.co/85IWXlMGoQ — Giovanni Staunovo???? (@staunovo) September 2, 2021

По информации анонимных источников, CNPC, которая когда-то была одним из основных инвесторов южноамериканской страны, начала отправлять инженеров и коммерческий персонал для работы на заводе смазочных материалов. CNPC управляет им совместно с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA. CNPC также связалась с местными поставщиками услуг по поводу увеличения производства сырой нефти на пяти других предприятиях.

Санкции США

Ужесточение акций против правительства Николаса Мадуро и потрясения на нефтяном рынке в последние несколько лет привели к изоляции Венесуэлы и отсутствию инвестиций. На сегодняшний день страна стремится восстановиться благодаря законопроекту, который даст больше контроля над операциями международным партнерам.

In 2017, the US levied financial sanctions against PDVSA, followed by an oil embargo in 2019.



While Venezuela's crisis began in 2014 with the global drop in oil prices, economists argue that the level of suffering Venezuelans experience today is primarily due to sanctions.???? pic.twitter.com/PJb1oCRUmx — venezuelanalysis.com (@venanalysis) August 27, 2021

Мадуро надеется, что президент Джо Байден будет придерживаться более мягкой политической линии, нежели его предшественник. Однако пока неясно, собираются ли американские власти ослабить свое давление на правительство Венесуэлы и нефтегазовую компанию PDVSA. До последнего момента администрация Байдена не выражала большого стремления взаимодействовать с лидером Венесуэлы.

Хотя действия китайской компании все еще носят предварительный характер, они являются первым признаком того, что основные торговые партнеры Венесуэлы рассматривают возможность возвращения на рынок страны после двух лет отсутствия финансирования. При этом CNPC предстоит предпринять ключевые шаги, такие как подписание соглашений о закупках и контрактов на обслуживание с местными фирмами. Для Мадуро CNPC может стать важным инвестором, так как он стремится в три раза увеличить производство сырой нефти к концу года.

Венесуэла, которая обладает крупнейшими нефтяными запасами, столкнулась с резким сокращением добычи углеводородов после ухода международных инвесторов. На данный момент страна добывает 500 тысяч баррелей в день — в шесть раз меньше пика производства в 2008 году.

The result of US sanctions against Venezuela's oil industry:



PDVSA’s output fell from an average of 1.911 million barrels per day (bpd) in 2017 to 500,000 in 2020.



Oil output has recovered after hitting historic lows registering 537,000 bpd in June (OPEC source). ???? pic.twitter.com/clGA2Muq4w — venezuelanalysis.com (@venanalysis) August 27, 2021

CNPC была одним из крупнейших иностранных игроков в Венесуэле еще в 2016 году, когда на предприятиях китайского гиганта производилось 170 тысяч баррелей нефтепродуктов в день. Однако объемы производства сократились после введения санкций США. В 2019-м одно из подразделений компании приостановило работы по расширению производственных мощностей завода для смешивания топлива из-за «крайне сложных условий».

Законопроект для привлечения инвесторов

С целью привлечения инвестиций Национальная ассамблея Венесуэлы разрабатывает энергетическое законодательство, которое позволит иностранным компаниям владеть контрольным пакетом акций в совместных предприятиях с PDVSA. Предложение было встречено с некоторым сопротивлением, и пока не объявлены даты голосования.

По мнению эксперта по Венесуэле Франсиско Мональди, новые правила вкупе с более высокими ценами на нефть могут сделать эту страну «выгодным местом для возобновления работ».

«Это не станет началом для масштабного производства. CNPC вернется к объемам около 100 тысяч баррелей в день, что позволит PDVSA погасить долги», — отметил Мональди.

Почти вся продукция китайской компании будет экспортироваться обратно в КНР для погашения задолженности Венесуэлы перед азиатским государством. С 2008 года Пекин предоставил стране в долг около 60 млрд долларов в обмен на поставки сырой нефти.

По данным аналитической фирмы Ecoanalitica, долг был реструктурирован после ухудшения финансовой ситуации в Венесуэле и на сегодняшний день составляет 19 млрд долларов.