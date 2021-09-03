Владимир Путин выступает на Восточном экономическом форуме: трансляция ФАН

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании 6-го Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в пятницу, 3 сентября. Ежегодный форум проводится с 2015 года с целью поддержки экономического развития Дальнего Востока России и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.