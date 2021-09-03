Росгвардейцу грозит до 10 лет тюрьмы за избиение дальнобойщика

Уфа, 3 сентября. Сотруднику Росгвардии, избившему водителя-дальнобойщика на заправке, грозит до десяти лет лишения свободы. Дело было передано в Стерлитамакский городской суд.

Инцидент произошел в прошлом году. Водитель большегруза остановился на АЗС из-за поломки, однако работники начали прогонять его и вызвали бойцов Росгвардии. Один из силовиков избил мужчину и увез в отдел, где на протяжении 12 часов удерживал без сна и еды.

Дальнобойщик вышел на улицу в синяках и следах от наручников. Происшествием заинтересовался Следственный комитет. В отношении сотрудника Росгвардии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, 17 августа оно поступило в суд для рассмотрения по существу.

Незадолго до этого столичные следователи начали проверку о противоправных действиях в отношении экс-воспитанника детского дома со стороны сотрудников полиции, сообщало РИАМО.