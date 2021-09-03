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Пьяного иркутянина задержали при попытке добраться до дома на скоростном Suzuki

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 09:37
Происшествия
Пьяного иркутянина задержали при попытке добраться до дома на скоростном Suzuki
pixabay.com  /  SplitShire

Иркутск, 3 сентября. Сотрудники ГИБДД Иркутской области погнались за подозрительным мотоциклистом на одной из улиц Ангарска. Когда мужчину остановили, оказалось, что он был пьян.

Инспекторы ДПС обратили внимание на подозрительный Kawasaki на пересечении улиц Карла Маркса и Чайковского. Мотоциклист решил уйти от погони и увеличил скорость. Через несколько кварталов игнорировавшего законные требования полицейских лихача удалось остановить, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Иркутской области.

Пока шла погоня, мужчина за рулем японского мотоцикла успел несколько раз грубо нарушить правила дорожного движения. Водителем оказался 29-летний Александр Алферов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Пьяный мужчина в свое оправдание сказал, что ехал из гаража и не мог вызвать такси. Он не имел соответствующего водительского удостоверения.

Правоохранители завели в отношении нарушителя административные протоколы по статьям 12.7, 12.8, 12.12 и 12.18 КоАП РФ. 

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ГИБДД алкоголь ангарск иркутская область мотоциклист
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