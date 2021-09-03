Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 10:27
10:24
Общество
Путин назвал отличительную черту жителей Дальнего Востока
10:23
Общество
Режиссер Коробко сравнил фильм «Шугалей-3» с битвой за Саур-Могилу в Донбассе
10:22
Общество
Корова застряла на дереве после урагана «Ида»
10:20
Общество
О чем рассказывает трейлер к фильму «Шугалей-3. Возвращение»
10:20
Общество
Собянин назвал онлайн-голосование на думских выборах безопасным в условиях COVID-19
10:19
Экономика
Путин заявил о необходимости нарастить строительство жилья на Дальнем Востоке
10:17
Общество
Путин призвал прийти к положительной динамики рождаемости на Дальнем Востоке
10:16
Армия
Путин рассказал о развитии боевой авиации и судостроения на Дальнем Востоке
10:16
Общество
Путин предложил Хабаровск в качестве площадки для проведения чемпионата WorldSkills
10:15
Происшествия
Президент России заявил о необходимости организовать международную экспедицию в Арктику
Все новости

Netflix покажет «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 09:28
Общество
Netflix покажет «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем
Кадр из сериала «Шерлок»

Венеция, 3 сентября. Премьеру драмы «Власть пса» с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли одновременно покажут в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Netflix.

Режиссером фильма стал новозеландский кинематографист Джейн Кэмпион. Премьерный показ картины состоялся в рамках конкурса на Венецианском кинофестивале.

Драма основана на одноименном романе американского писателя Томаса Мевиджа. По словам режиссера, начав читать произведение, он не мог уже оторваться, сообщает ТАСС. Съемки проходили при поддержке стримингового сервиса Netflix. Зрители смогут увидеть ленту на больших экранах и на платформе с 1 декабря.

В центре сюжета история о двух братьях Филе (Бенедикт Камбербэтч) и Джордже (Джесси Племонс). Однажды в их размеренной жизни появляется вдова по имени Роуз, роль которой сыграла Кирстен Данст.

В этом году международный Венецианский кинофестиваль будет проходить с 1 по 11 сентября. По мнению экспертов, российские кинематографисты представили достаточное количество работ в нескольких номинациях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Netflix покажет «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем
netflix камбербэтч венецианский фестиваль данст
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru