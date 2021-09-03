Netflix покажет «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем

Венеция, 3 сентября. Премьеру драмы «Власть пса» с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли одновременно покажут в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Netflix.

Режиссером фильма стал новозеландский кинематографист Джейн Кэмпион. Премьерный показ картины состоялся в рамках конкурса на Венецианском кинофестивале.

Драма основана на одноименном романе американского писателя Томаса Мевиджа. По словам режиссера, начав читать произведение, он не мог уже оторваться, сообщает ТАСС. Съемки проходили при поддержке стримингового сервиса Netflix. Зрители смогут увидеть ленту на больших экранах и на платформе с 1 декабря.

В центре сюжета история о двух братьях Филе (Бенедикт Камбербэтч) и Джордже (Джесси Племонс). Однажды в их размеренной жизни появляется вдова по имени Роуз, роль которой сыграла Кирстен Данст.

В этом году международный Венецианский кинофестиваль будет проходить с 1 по 11 сентября. По мнению экспертов, российские кинематографисты представили достаточное количество работ в нескольких номинациях.