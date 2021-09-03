Источники сообщают, что крупный отряд талибов попал в окружение в Панджшере

Кабул, 3 сентября. Отряд боевиков «Талибана»1 (запрещен в РФ) попал в окружение в Панджшерской долине. Как сообщают местные источники, это произошло в районе перевала Хавак.

По заявлениям бойцов из народного сопротивления, в засаду могли попасть «тысячи» талибов, «сотни» из которых убиты. При этом комментариев от командования «Талибана» пока не поступало.

Минувшей ночью руководство группировки призвало сопротивление в Панджшере сдаться и поднять над долиной флаг «Талибана» в обмен на ряд политических уступок. Это предложение было отвергнуто, после чего талибы начали наступление в регионе. Отмечается, что боевые действия шли на трех фронтах.

На сегодняшний день Панджшер — единственный регион Афганистана, над которым «Талибан» не смог установить контроль после полного захвата власти в республике в середине августа. Попытки завоевать Панджшерскую долину серьезно осложняются ее непростым ландшафтом.

Федеральное агентство новостей /

В провинции сформировалось народное ополчение, которое возглавил сын известного полевого командира Ахмад Масуд-младший. К нему также примкнули вице-президент Афганистана Амрулла Салех и, по некоторым данным, маршал Абдул Рашид Дустум.

В конце августа силы сопротивления и командование «Талибана» приступили к переговорам по дальнейшей судьбе Панджшера, однако этот диалог не принес видимых результатов. Между тем, 31-го числа Ахмад Масуд-младший заявил, что его силы сложат оружие лишь при условии создания инклюзивного правительства в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.