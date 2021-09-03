Эфир: Итоги приемной кампании в вузы Петербурга подводит Владимир Шамахов

В пятницу, 3 сентября, с 12:30 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг директора Северо-западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС) Владимира Шамахова.

Директор СЗИУ РАНХиГС рассказывает том, как происходил набор студентов в вуз и как удалось побить собственный рекорд по количеству поданных заявлений.

Какие специальности стали самыми востребованными среди студентов и какое количество бюджетных мест было выделено в этом году? Какие петербургские вузы выступили конкурентами для академии, а кто показал наилучшие и наихудшие результаты?

Владимир Шамахов отвечает на эти и другие вопросы журналистов о преимуществах обучения в ведущем управленческом вузе страны. Он рассказывает о новых перспективных проектах вуза, запущенных в этом году.

Он также комментирует свое участие в предвыборной гонке и объясняет причины отказа от участия в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.