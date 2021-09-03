Грачев попросил Путина помочь с инвестированием в геологоразведку

Владивосток, 3 сентября. Российская геологоразведка нуждается в привлечении частных инвестиций. Гендиректор «Полюса» Павел Грачев обратился к Путину с просьбой о помощи в связи с этим.

Он попросил российского президента принять ряд мер, которые бы поспособствовали увеличению числа частных инвестиций в сферу геологоразведки, сообщает РИА Новости.

«Мы проработали все инициативы с Минприроды... и полагаем, что их реализация позволит переломить негативные тенденции и обеспечить стабильный прирост минерально сырьевой базы в стране», — заявил Грачев на Восточном экономическом форуме.