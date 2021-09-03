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Грачев попросил Путина помочь с инвестированием в геологоразведку

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 08:50
Экономика
Грачев попросил Путина помочь с инвестированием в геологоразведку
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Владивосток, 3 сентября. Российская геологоразведка нуждается в привлечении частных инвестиций. Гендиректор «Полюса» Павел Грачев обратился к Путину с просьбой о помощи в связи с этим.

Он попросил российского президента принять ряд мер, которые бы поспособствовали увеличению числа частных инвестиций в сферу геологоразведки, сообщает РИА Новости.

«Мы проработали все инициативы с Минприроды... и полагаем, что их реализация позволит переломить негативные тенденции и обеспечить стабильный прирост минерально сырьевой базы в стране», — заявил Грачев на Восточном экономическом форуме.
По словам Грачева, отсутствие четкой процедуры исключает возможность одобрения заявки недропользователей. Эти действия приводят лишь к тому, что перспективные участки продаются на аукционах, что крайне негативно сказывается на заявителях, которые не видят выгодны в поиске новых рудопроявлений. Грачев предлагает ряд мер для предотвращения подобных отказов по надуманным причинам.

Владимир Путин также призвал государство и бизнес вести консолидацию усилий для развития лесопереработки. По его словам, для придания импульса данной ситуации необходимо предпринять некоторые усилия.

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