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Развитие Дальнего Востока России и отношения с Японией обсудят в «Патриоте»
Общество
Развитие Дальнего Востока России и отношения с Японией обсудят в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  / 

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, где наметил пути развития этого важнейшего региона страны. Символично, что ВЭФ проходит в дни окончания Второй мировой войны, по итогам которой Россия вернула себе территории, захваченные ранее Японией, — Южный Сахалин и Курильские острова.

Сможет ли развиваться наш Дальний Восток без поддержки соседей — Китая и Японии? Нужен ли нам вообще мирный договор с Японией и что мы можем получить взамен? Опасно ли соседство с растущим экономически и политически Китаем? Когда прекратится вымирание Дальнего Востока? Возможна ли война с Японией из-за ее территориальных претензий к России? Как в Японии воспринимают российскую оппозицию, которая была готова отдать Курильские острова в обмен на политическую и финансовую поддержку? Как в Японии относятся к России простые японцы, а как — политики?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Эфир состоится в пятницу, 3 сентября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

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