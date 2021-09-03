Власти Новой Зеландии сообщили о теракте в супермаркете

Окленд, 3 сентября. Шесть человек получили ранения в результате нападения на посетителей супермаркета. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

Правоохранительные органы ликвидировали нападавшего. Преступник атаковал жителей новозеландского города Окленд, которые совершали покупки в одном из местных магазинов. Трое из шести пострадавших от выстрелов и ножевых ранений находятся в критическом состоянии, передает радио RNZ.

«Сегодня во второй половине дня... экстремист совершил террористическую атаку... в Окленде», — заявила Ардерн в прямом эфире на YouTube канале New Zealand Herald.

Стрельба ранее произошла в американской школе Маунт-Табор в Северной Каролине. Правоохранительные органы оцепили здание и проверили все помещения. Информации о пострадавших не поступало, полиция начала расследование.