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Власти Новой Зеландии сообщили о теракте в супермаркете

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 08:48
Происшествия
Власти Новой Зеландии сообщили о теракте в супермаркете
wikipedia.org  /  111 Emergency / CC BY 2.0

Окленд, 3 сентября. Шесть человек получили ранения в результате нападения на посетителей супермаркета. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

Правоохранительные органы ликвидировали нападавшего. Преступник атаковал жителей новозеландского города Окленд, которые совершали покупки в одном из местных магазинов. Трое из шести пострадавших от выстрелов и ножевых ранений находятся в критическом состоянии, передает радио RNZ.

«Сегодня во второй половине дня... экстремист совершил террористическую атаку... в Окленде», — заявила Ардерн в прямом эфире на YouTube канале New Zealand Herald.

Стрельба ранее произошла в американской школе Маунт-Табор в Северной Каролине. Правоохранительные органы оцепили здание и проверили все помещения. Информации о пострадавших не поступало, полиция начала расследование.

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