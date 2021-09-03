Путин обсуждает с иностранцами открытие рынка экспорта российской свинины

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, рассказал о проблеме экспорта российской свинины.

Глава государства сообщил, что постоянно обсуждает с иностранными коллегами возможность открытия рынка экспорта российской свинины. По его словам, работа в этом направлении продолжится.

«Мы все время об этом говорим и будем делать это дальше», — сказал президент России.

При этом Путин указал на существующие в России проблемы по этому вопросу, в том числе регионального характера. Он подчеркнул, что эти трудности нужно решать.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Местом проведения форума стала площадка кампуса Дальневосточного федерального университета. Глава государства выступает на форуме. Одной из главных тем, поднятых Путиным, стало развитие Дальнего Востока.