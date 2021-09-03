РФПИ: вопросом этого года является признание российских и иностранных вакцин

Москва, 3 сентября. Россия и иностранные государства должны решить вопрос с взаимным признанием вакцин от коронавируса. Этот вопрос является основным для этого года, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» используют во многих странах мира. Ее эффективность признают ученые и медицинские работники. Привившиеся люди заражаются инфекцией, но болеют в легкой форме без осложнений.

Однако в мире продолжается так называемая война вакцин, в ходе которой российский препарат не принимается в ряде государств. Так, категорически против поставок вакцины Украина, США, некоторые европейские страны. Такая практика, по словам Дмитриева, должна быть исключена. Во время развития опасного заболевания стороны должны отказаться от политических предрассудков и стать открытыми для сохранения здоровья обычных граждан.

Недавно в РФПИ сообщили, что российская вакцина продемонстрировала 94,8% эффективности в защите от коронавируса на территории Сан-Марино. Кроме того, российская разработка способна на 94,8% защитить от заражения мутацией «Дельта».