Путин призвал государство и бизнес консолидировать усилия для развития лесопереработки

, 3 сентября. Государству и бизнесу следует консолидировать усилия по линии развития переработки древесины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что для придания ситуации импульса, способного сдвинуть ее с мертвой точки, необходимо предпринять некоторые усилия. Государство, по словам Путина, пытается реализовать стратегию перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины на протяжении многих лет.

И за это время, отметил национальный лидер, все возвращается в исходную точку. Чтобы эта ситуация изменилась, следует решить ряд вопросов, заключил Путин, выступая на встрече с модераторами сессий на Восточном экономическом форуме.

Президент России Владимир Путин ранее оценил пользу, которую Восточный экономический форум приносит как для российского, так и иностранного бизнеса.