Спрос на бензин в России упал после летних пиков потребления

Владивосток, 3 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала сокращение предложения топлива на бирже. Это связано со снижением спроса на бензин.

Заместитель главы ведомства Виталий Королев, выступая на Восточном экономическом форуме, связал это с прохождением пикового периода потребления. Если тенденция сохранится, то в скором времени топливный рынок стабилизируется.

«Мы начинаем видеть динамику сокращения [предложения]», — заявил Королев.

Восточный экономический форум начался 2 сентября во Владивостоке и продлится несколько дней. Участники мероприятия обмениваются мнениями и предлагают свои идеи по улучшению региона, в том числе с помощью привлечения зарубежных инвестиций.

В августе Россия произвела меньше топлива, чем в этот же период прошлого года. По словам вице-премьера Александра Новака, это никак не повлияло на ценовую политику топлива из-за пониженного спроса бензин.