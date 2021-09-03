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AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов
Технологии
AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов
mistore-russia.ru  /  Фирменный интернет-магазин техники Xiaomi в Москве

Москва, 3 сентября. Среди Android-смартфонов самыми производительными оказались модели на процессоре Snapdragon 888+. Об этом сообщают разработчики бенчмарка AnTuTu.

Первого места в рейтинге самых мощных смартфонов удостоился Xiaomi Black Shark 4 Pro. В бенчмарке он набрал рекордные 864 614 очков производительности. Второе место с незначительной разницей заняла модель iQOO 8 Pro.

Первая десятка лидеров целиком состоит из смартфонов, имеющих на борту процессор от компании Qualcomm. Лучшим в среднем ценовом сегменте оказался аппарат от Xiaomi — Xiaomi 11 Youth Edition. Он собран на базе Snapdragon 780G и набирает в бенчмарке 530 657 очков. Однако смартфоны этого сегмента не имеют столь сильной приверженности одного производителя процессоров: широко представлены чипы от MTK и HiSilicon.

Новый смартфон от компании Apple iPhone 13 получит возможность совершать звонки через спутниковую связь. Об этом заявил известный аналитик Минг-Чи Куо.

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